بطل الجيدو "ليفاني ماتاياشفيلي" يتوج بالذهب في بطولة تبليسي الكبرى للجيدو

توج رئيس اللجنة الأولمبية الجورجية" ليري خابيلوف" بطل الجيدو "ليفاني ماتاياشفيلي" بالميدالية الذهبية في منافسته مع خصمه البيلاروسي" اليكسندر فاخهافياك" في وزن 100 كيلوغرام.

كانت "كاليما أنتومارشي" التي تميزت في وزن 78 كيلوغراما سيدة اليوم في لعبة الجيدو، لكن في منافستها مع المصنفة الثانية في كوسوفو "لوريانا كوكا " انهزمت بفضل حركتي "الوزاري".

لورينا لوكا تحدثت عن انتصارها «لقد تحدثت مع مدربي قبل المسابقة، إنه في كوسوفو الان، وقد أخبرني ببعض التعليمات حول خطة قتالها ولقد نجحت في تنفيذ التوصيات ".

في وزن 90 كيلوغراما كان الكوبي ، صاحب الميدالية الفضية العالمية في عام 2018 والمصنف الحالي الخامس عالميا"إيفان فيليبي سيلفا موراليس "مبهرا و متميزا في منافسات اليوم.

وفي الدور النهائية كان الجورجي "بابوناشفيلي" رجل اليوم في لعبة الجيدو بحصوله على الميدالية الذهبية الأولى لكوبا في البطولة على حساب منافسه " سيلفا مورلس".

و من جانبه قال لاعب الجيدو "إيفان فيليب سيلفا "كنا نعلم أن لعبة الجودو الجورجية صعبة للغاية ، لذلك كانت خطتي هي الاعتماد على ساقي و استعمال "الاشي وازا"و كانت استراتيجية هائلة .

في الوزن الثقيل للسيدات فازت الفرنسية "جوليا تولوفوا" على منافستها البرازيلية بياتريز سوزا مع أوسوتو غاري بفضل حركة الوزاري وتحصلت على الميدالية الذهبية الثالثة لفرنسا ، في مواجهة تبليسي.

حركة اليوم كانت للروسية "كازباك زانكيشياف" التي تميزت في لعبة الجيدو واستولت على روح هذه البطولة.

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