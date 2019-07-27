الكندية جيسيكا كليمكايت تتوج بالذهبية في اليوم الأول من منافسات الجائزة الكبرى في زاغرب.

تألقت الكندية جيسيكا كليمكايت في اليوم الأول من منافسات الجائزة الكبرى في زاغرب عاصمة كرواتيا، اذ تمكنت من منافستها البطلة العالمية نيكودا سميث-ديفيس بفضل حركة أوتشي غاري، لتصبح بذلك امرأة اليوم في لعبة الجودو.

وقلد يان سنيجر، مدير الحكام في الاتحاد الدولي للجودو الميدالية الذهبية لكليمكايت.

ماذا قالت كيمكايت عن فوزها؟

"إنه شعور جميل جدا، قضاء يوم كهذا، كنت أبحث دوما في كل مسابقة خضتها عن هذا الشعور الذي شعرت به اليوم،

أن أكون قادرة على فعل ذلك في أربعة أسابيع فقط إنه شعور رائع".

وفي النهائي تمكن الإسباني البرتو غايترو مارتن بفضل حركة سيو ناج الهائلة من ابهار المالديفيين وتسجيل إيبون وحصد أول ميدالية ذهبية له في الجولة العالمية للاتحاد الدولي للجيدو.

وتولى محمد المريدجة، مدير التعليم والتدريب في الاتحاد الدولي، تقليد دنيس الميدالية الذهبية على منصة التتويج.

مارتن تحدث عن فوزه قائلا:

" قبل انطلاق المواجهة، كنت أفكر في مهاجمته بحركة ايبون، سيو ناج، و في وسط المباراة وجدت الوقت المناسب لذلك".

وفي نهائي وزن 52 كيلوغراما، عرضت اليابانية تسونودا التقنية التقليدية، تومو ناج وحصلت بذلك على درجة حاسمة في المسابقة، وتوجت ببطولة جائزة زاغرب الكبرى لعام 2019.

ومن جانبه قلد فلاديمير بارتا، مدير الرياضة في الاتحاد الدولي للجودو الميدالية الذهبية لجالبدراك.

كان دينيس فييرو، الحاصل على الميدالية الفضية مهيمنا على المنافسة اليوم، في وزن 66 كيلوغراما، رجال.

واتسمت انطلاقة منافسات الجائزة الكبرى للجودو زاغرب لعام 2019 في يومها الأول بالتميز والروعة.

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