رياضة

سان جيرمان يعلن إجراءً ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات

 محادثة
بقلم:  Euronews  مع رويترز
سان جيرمان يعلن إجراءً ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات
حقوق النشر
Antoine Dellenbach - Antoine Dellenbach
حجم النص Aa Aa

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم انه سيتخذ إجراء ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات يوم الاثنين.

وذكرت تقارير أن برشلونة ترغب في استعادة خدمات اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بعدما قال "جوسيب بارتوميو" رئيس النادي قبل ثلاثة أيام أن نيمار يرغب في الرحيل عن سان جيرمان والعودة إلى إسبانيا لكن النادي الفرنسي لا يريد بيع المهاجم البرازيلي.

وانضم نيمار إلى سان جيرمان من برشلونة في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو‭‭ ‬‬(249 مليون دولار) في 2017.

وقال النادي الفرنسي في بيانٍ على موقعه "الاثنين 8 تموز كان من المقرر أن يعود نيمار إلى استعدادات الفريق الأول للموسم الجديد.

لم يحضر نيمار في المكان والزمان المتفق عليهما ولم يحصل على إذن من النادي الذي يأسف لهذا التصرف، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات".

للمزيد على يورونيوز:

هل يسهل نيمار الطريق على برشلونة ويعود إلى البلوغرانا دون مفاوضات؟

صحيفة إسبانية: نيمار أخبر الخليفي برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان

شاهد: نيمار يوجهه لكمة إلى أحد مشجعي فريق رين ويعتذر