ما علاقة دماغ مغنية "البوب" أريانا غراندي بهجوم مانشستر الإرهابي؟

حذرت نجمة البوب أريانا غراندي معجبيها من خطورة اضطرابات الدماغ الناجمة عن الإجهاد بعد الصدمة، وذلك من خلال نشر صور لتشخيص دماغي قامت به بعد وقت قصير من هجوم مانشستر الذي حدث بعيد حفلة موسيقية لها تعود إلى العام 2017.

وعبر حسابها الشخصي في أنستغرام، وتحت تعليق حول عنوان "مرحة ومرعبة"؛ شاركت المغنية الأمريكية البالغة من العمر 25 عاماً، صور مسح وفحوصات لدماغها تظهر علامات على إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة. ومتحدثة عن صراعاتها في مجال الصحة العقلية، عقب هجوم إرهابي نُفذ بواسطة عبوة ناسفة، خلال حفل أحيته سابقاً في قاعة مانشستر يوم 22 أيار (مايو) 2017، ما أسفر حينها عن وفاة 22 شخصاً، وإصابة نحو 500 آخرين بجروح.

غراندي المولودة في فلوريدا من أصل إيطالي، نشرت أيضاً صوراً لنماذج من مسح لدماغ سليم وآخر مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، وكانت تبدو أكثر اعتدالاً من صورة مسح دماغها.

ويمكن أن تترك الصدمة تأثيراً دائماً في الدماغ، تمكن رؤيته باستخدام التصوير الطبي باستخدام أشعة غاما، ويتم تشخيص المصابين به اعتماداً على أعراضه فقط، ولا يعرف ما الذي يفعله بالدماغ بالفعل، ما يجعل العلاج صعباً من دون إجراء مسح للدماغ.

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ويقول الأطباء إنها حالة من الصحة العقلية التي يمكن أن تتطور بعد حدث صادم، مثل إطلاق النار الجماعي، وتشمل الأعراض التي تتراوح من ذكريات الماضي إلى الحدث إلى الكوابيس إلى القلق الشديد ونوبات الهلع

وعادة ما ينطوي العلاج على أنواع معينة من العلاج النفسي.

ويبدو أن مسيرة هذه الفنانة الشابة وعمرها 25 عاماً، لاتزال عرضة للنكبات والمآسي التي لم تتوقف فقط على اعتداء مانشستر بل شملت أيضاً انتحار حبيبها السابق مغني الراب ماك ميلر، أو انفصالها عن خطيبها الممثل بيت دافيدسون.

وقد اختارتها مجلة "بيلبورد" امرأة العام في 2018. وهي غالباً ما تأتي ضمن متصدري تصنيف مبيعات الألبومات وعمليات الاستماع في الولايات المتحدة.