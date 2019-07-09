ترامب يُشيد بالعلاقات مع قطر ويشكر تميم لتمويل أشغال توسيع قاعدة العديد الأمريكية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء بالعلاقات الجيدة بين واشنطن والدوحة واصفا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بـ "صديق عظيم".

وقال ترامب خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين على شرف أمير قطر بمناسبة الزيارة التي قام بها إلى واشنطن "إن قطر هي واحدة من "أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الولايات ". وتابع ترامب مخاطبا تميم "أنت حليف عظيم، وساعدتنا في بناء وتوسيع المنشأة العسكرية قاعدة العديد والمطار العسكري الذي مولته قطر".

وكانت الولايات المتحدة وقطر قد اتفقتا خلال أشغال الجولة الثانية من "مؤتمر الحوار الاستراتيجي" التي انعقدت في بداية العام 2019 على قيام قطر بتوسيع قاعدة "العديد" التي تضم 11 ألف جندي أمريكي.

وفي ندوة صحفية مشتركة جدد ترامب الإشادة بقدر ووصف الشيخ تميم بالصديق مشيرا إلى التعاون الكبير بين البلدين في المجال الإقتصادي خاصة في مجال النقل الجوي.

من جانبه قال الشيخ تميم إن زيارته إلى واشنطن تعكس المبادئ المشتركة لقطر والولايات المتحدة، مضيفا "نحن نحتفل هذه الليلة بشراكتنا الاقتصادية الممتازة، وسنعمل معا على محاربة الإرهاب و تمويله من أجل تحقيق السلام في العالم ".

كما أشار أمير قطر إلى إمكانيات بلاده الإقتصادية وقال "قطر هي واحدة من أسرع الاقتصادات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وتساهم الشركات الأمريكية في هذا التطور، لدينا تاريخ مشترك في تبادل المهارات التي من شأنها أن تجعل قطر والولايات المتحدة من أكبر منتجي الطاقة ".

وكشف تميم عن قيمة المعاملات الإقتصادية بين قطر والولايات المتحدة التي قال بأنها تفوق 158 مليار دولار، مؤكدا أن قطر تسعى لمضاعفة هذه القيمة مستقبلا.

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ومن المقرر أن يعقد مسؤولين كبار في الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية اجتماعات مع الوفد القطري خلال هذه الزيارة والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحسب ما أعلنته وكالة الانباء القطرية.

وتأتي زيارة أمير قطر إلى الولايات المتحدة وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بين الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج وإيران على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، والتي عدلت التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الإيراني.