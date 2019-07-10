وزير بريطاني يطالب بإصلاح العلاقات المتوتّرة مع الولايات المتحدة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك يوم الأربعاء إن بريطانيا بحاجة إلى إصلاح العلاقات من جديد مع الولايات المتحدة بعد خلاف دبلوماسي مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه لم يدعم بالكامل السفير البريطاني الذي يتعلق الخلاف به.

ونشب الخلاف بين الدولتين الحليفتين عقب تسريب صحيفة بريطانية يوم الأحد مذكرات أرسلها السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك إلى لندن وقال فيها إن إدارة ترامب "لا تؤدي واجباتها كما ينبغي" وإنها "خرقاء من الناحية الدبلوماسية وتفتقر للكفاءة".

وانتقد ترامب يوم أمس الثلاثاء رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي "الحمقاء" وسفيرها "المخبول" لدى واشنطن بعد تسريب وثائق يصف فيها السفير الإدارة الأمريكية بأنها "تفتقر للكفاءة" و"خرقاء".

وجاء تصريحات ترامب بحق ماي تعقيباً على تأكيدات المتحدث باسمها أن "السفير البريطاني لدى واشنطن مستمر في منصبه ويواصل عمله بدعم كامل من رئيسة الوزراء".

وقال هانكوك لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "علينا إصلاح هذه العلاقات مع البيت الأبيض من جديد والتي تعد أكبر من شخص واحد لأنها مسألة كون هذه العلاقات بحال جيد على كل مستوى".

وكان هانكوك خاض المنافسة على زعامة حزب المحافظين ليحل محل رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، غير أنه غادر حلبة المنافسة باكراً، وأخذ يدعم هانكوك علنا رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون ليصبح رئيس الوزراء المقبل.

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