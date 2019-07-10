روحاني : بريطانيا من بدأت إنعدام الأمن و سترى عواقب ذلك

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأربعاء إن بريطانيا ستواجه "عواقب" لاحتجازها ناقلة نفط إيرانية.

وتطالب إيران بالإفراج فورا عن الناقلة (جريس 1) التي اعتلاها مشاة البحرية الملكية البريطانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي وتم احتجازها بسبب اتهامات بأنها تنتهك العقوبات بنقل نفط إلى سوريا.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن روحاني قوله بعد اجتماع لمجلس لوزراء "أنت (بريطانيا) من بدأ انعدام الأمن وستدركين العواقب لاحقا".

وأضاف روحاني "أصبحتم يائسون إلى درجة أنكم عندما ترغب إحدى ناقلاتكم في التحرك في المنطقة يتعين عليكم إحضار الفرقاطات لمرافقتها لأنكم خائفون. ثم تقومون بمثل هذه الأفعال (الاحتجاز)؟ يتعين عليكم بدلا من ذلك أن تضمنوا سلامة الملاحة".

وقال روحاني كذلك إن زيادة تخصيب اليورانيوم في إيران ستنتج وقودا لمحطات الطاقة وستخدم أهدافا سلمية أخرى، وأنها تأتي في إطار عمل الاتفاق النووي المبرم مع قوى عالمية في 2015.

وكان روحاني يتحدث بعد يوم من اتهام قوى أوروبية لإيران بأنها "تقوم بأعمال تتعارض مع التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي ودعوتها لاجتماع عاجل لأطراف الاتفاق.

وقال روحاني "أنتم الأوروبيون لا يتعين عليكم القلق من إيران، اهتمامكم يجب أن ينصب على الولايات المتحدة التي انتهكت هذا الالتزام برمته وقوضت التعهدات الدولية".

وأطراف الاتفاق المتبقية بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وإيران.

للمزيد على يورونيوز:

تركي الفيصل: لا سلام بالشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية عاصمتها القدس وخطة كوشنر في مهب الريح

إيران: أمريكا أخطأت بالخروج من الاتفاق النووي والأوروبيون حصلوا على وقت كاف لإنقاذه

لماذا أطلقت إيران سراح اللبناني نزار زكا؟