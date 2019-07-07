فيديو: ردود افعال غاضبة بعد الخروج المفاجئ لمنتخب مصر من كأس أفريقيا

غضب وحزن يسيطران على مشجعي كرة القدم المصريين يوم الأحد (7 يوليو - تموز) غداة خروج منتخب بلادهم من الدور 16 لكأس الأمم الأفريقية بعد جولة باهتة شابها جدل بشأن تحرش جنسي مزعوم.

وودعت مصر، صاحبة الأرض، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما اهتزت شباكها قرب النهاية لتخسر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر يوم السبت (6 يوليو - تموز).

وأدت الهزيمة إلى موجة اقالات واستقالات فورية لمسؤولي كرة القدم وأزالت البريق عن مناسبة رفيعة المستوى تطوعت مصر لاستضافتها في فترة قصيرة بعد سحب استضافة البطولة من الكاميرون.

وهذا أول هدف يهز شباك مصر في البطولة بعدما فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات بشباك نظيفة لكن بعروض غير مقنعة.

وكان لدى الجمهور المصري آمال كبيرة في فريق الفراعنة بقيادة البطل الوطني محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأحرزت مصر كأس أمم أفريقيا سبع مرات وجاءت في المركز الثاني عام 2017.

وأعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني بعد الخروج من البطولة.

كما أعلن استقالته من منصبه ودعا بقية أعضاء مجلس الإدارة للاستقالة أيضا، واستقال بعضهم بالفعل.

ولطالما دعا المشجعون إلى إصلاح شامل لاتحاد كرة القدم بسبب اتهامات بسوء الإدارة. وزادت تلك الدعوات عقب خروج مصر من دور المجموعات في بطولة كأس العالم العام الماضي.

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وقال مشجع يدعى محمد حسني "أقسم بالله أقسم بالله أنا بأحمد ربنا، على قد ما أنا زعلان، بس لو كنا قابلنا نيجيريا أقسم بالله كنا هنتفضح. أقسم بالله بعد اللي عملته نيجيريا النهاردة في الكاميرون والله كنا هنتفضح. إحنا الحمد لله طلعنا من فرقة تعتبر متوسطة في المستوى" (صحفي يسأل المشجع ‘هتشجع مين بعد كدة‘) .. أنا هاشجع الجزائر أحسن فرقة بتلعب كورة، الجزائر، وفرقة عربية. أحسن فرق بتلعب كورة، وحقها إنها تاخد البطولة. أحسن فرقة".

وقال مشجع يدعى عادل محمد "عايز أقول كلمة واحدة بس: عيب قوي لما تكون بتلعب جوة أرضك، والآلاف دي جاية تتفرج عليك، وتعمل كدة فينا. حتى اللعيبة ما جاتش حيت الجماهير بعد الفضيحة اللي حصلت جوة دي. عيب قوي، عيب قوي اللي حصل دة. فين نص الملعب؟ إحنا لو هنشكر لعيبة، يبقى اتنين بس: محمد الشناوي وطارق حامد".

وقال مشجع يدعى أحمد مصطفى خارج الملعب بعد خسارة بلاده "والله هو لا فيه خطة، ولا فيه لعيبة، ولا عارف يدافع ولا عارف يهاجم، هو دة الأربع ماتشات اللي إحنا لعبناها. ولا فيه أي لعيبة عايزة تلعب أصلاً، ولا فيه روح ولا فيه أي حاجة".

وقال مشجع لم يُعرف اسمه "مستغرب. إزاي يعني؟ هو دة؟ إحنا أخدنا 2006 2008 2010 نيجي هنا نخسر؟ وفي الجابون رحنا وصلنا للفاينال".

وأضاف مشجع آخر لم يذكر اسمه "منتخب فاشل، منتخب فاشل".

وخارج ساحات اللعب، كان الاتحاد المصري لكرة القدم يعالج فضيحة تحيط بالمهاجم عمرو وردة الذي تم إقصاؤه من تشكيلة الفريق لأسباب تأديبية في 26 يونيو حزيران.

ولم يقدم الاتحاد أي تفاصيل، لكن وردة سبق اتهامه بالتحرش بعارضة أزياء على موقع انستجرام وتم تقديم بلاغ ضده للنائب العام في مصر.

وبعد أن شارك النجم محمد صلاح وزملاء بارزون آخرون في الدفاع عن ورده وتقديم اللاعب لاعتذار على فيسبوك أعاده الاتحاد لتشكيل المنتخب مما أثار غضب بعض المشجعين.