فيديو: الحافلات المكتبية تساعد الأطفال الأفغان على الهروب من واقع أليم

يساعد مشروع للحافلات المكتبية الأطفال الأفغان ليس فقط على التعلم بل على الهروب من واقع أليم فرضته عليهم الحرب الأهلية بقيادة ميلشيات طالبان المتشددة الساعية للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب منذ عام 2001.

المشروع بدأته المتطوعة فريشتا كريم (27 عاماً) التي أرادت توفير فرصة لتعليم الأطفال ومنحهم فرصة للقراءة والخروج من أجواء الصراعات الدموية التي تشهدها البلاد.

وطبقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 900 طفل وأصيب 7000 آخرين خلال النزاعات المسلحة التي شهدتها أفغانستان في عام 2018 فقط

وتقول كريم: "كنت قلقة بشأن مستقبلهم. أردت منحهم فرصة للنمو ولطرح الأسئلة ولهذا بدت تلك الفكرة الحل الأمثل بالنسبة لي".

فريشتا امام الحافلات رويترز

ويقول فرزاد (11 عاماً) وهو أحد مرتادي الحافلات المكتبية إن "قراءة الكتب تجعله يتخيل وكأنه في عالم آخر".

ويعمل المشروع على استئجار الحافلات من الحكومة لتقوم بجولات وتتوقف أمام عدة مدارس ومناطق عامة خلال خمسة أيام في الأسبوع.

ويرتاد الحافلات المكتبية ما لا يقل عن 400 فرد في اليوم وهي تحتوي على مئات الكتب المطبوعة باللغات الدارية والباشتو والإنكليزية.

إقرأ أيضاً:

مقتل 6 مواطنين أجانب وإصابة العشرات جراء العواصف والرياح العاتية باليونان

إيران تنفي اعتراض ناقلة بريطانية وتقول إن الرد على احتجاز ناقلتها آت

مرشح ترامب لمنصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وجنرال بأربع نجوم متهم بالتحرش الجنسي