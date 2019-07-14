شاهد: راكبو الدرجات يتظاهرون شبه عراة في ألمانيا لتعزيز الأمن على الطرقات

قام مستخدمو الدراجات الهوائية بالتظاهر على دراجاتهم شبه عراة في مدينة كولونيا الألمانية لتسليط الضوء على المخاطر في الطرقات. ودعا المتظاهرون إلى تعزيز الأمن على الطرقات مؤكدين أنّ المئات من مستخدمي الدراجات الهوائية يموتون سنويا بسبب حوادث الطرقات التي كثيرا ما تتسبب فيها الشاحنات.

ودعا المتظاهرون إلى تطوير الخدمة التكنولوجية على مستوى الطرقات وتزويد الشاحنات والمركبات الكبيرة بتقنيات تساعد على كشف الأشياء القريبة منها كالدراجات. وأشار تقرير للجمعية الألمانية العامة للدراجات إلى ارتفاع الوفيات في صفوف مستخدمي الدراجات الهوائية من 383 في العام 2017 إلى 445 في 2018.

وحذرت الشرطة الألمانية المحتجين من التظاهر دون ملابس حيث هددت بفرض رسوم باهظة على من يتم ضبطهم عراة بشكل كامل. يذكر أن هذه المظاهرة تندرج في إطار حملة عالمية للمطالبة بالحق في التجول بالشوارع بشكل آمن.

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