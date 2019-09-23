العراة في بريطانيا يحتفلون بـ"الاعتدال الخريفي"

احتفل مئات البريطانيين في الثاني والعشرين من سبتمبر/آيلول بموسم "الاعتدال الخريفي" بالسباحة عراة، في تقليد سنوي معروف باسم “نورث إيست سكيني ديب”

وركض مئات الأشخاص من مختلف الفئات العمرية في ساعات الصباح الأولى باتجاه البحر للسباحة في المياه الباردة لبحر الشمال في منطقة خليج دريريدج في نورثمبرلاند بشمال شرق بريطانيا في تقليد ينظم للعام السابع على التوالي.

ويهدف هذا التجمع السنوي إلى جمع الأموال لصالح الأعمال الخيرية، خاصة التي تدعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.

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السباحة عراة للاحتفال بموسم الخريف

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