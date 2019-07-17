باكياو ينفي مزاعم خان بالتوصل إلى اتفاق لإقامة نزال في السعودية

قال وكيل الملاكم الفلبيني "ماني باكياو" إنه لم يوقع على عقد لخوض نزال أمام "أمير خان" في السعودية في وقت لاحق هذا العام رغم مزاعم التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وكان خان، الذي فاز على الأسترالي "بيلي ديب" في جدة في 13 تموز ليحرز لقب وزن الوسط في مجلس الملاكمة العالمي، قال يوم الثلاثاء إنه توصل لاتفاق لخوض نزال أمام "باكياو" في الرياض في الثامن من تشرين الثاني.

وأبلغ الملاكم البريطاني وسائل إعلام بريطانية أن النزال سيقام حتى إذا خسر "باكياو" البالغ عمره 40 عاما أمام الأمريكي "كيث ثرمان" في لاس فيجاس يوم السبت.

وقال "فريد سترنبيرج" وكيل باكياو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ماني لم يوقع على أي عقد. على حد علمي لم يتم مناقشة هذا الأمر".

وأضاف "إنه في معسكر تدريبي على مدار ثمانية أسابيع، أربعة أسابيع في الفلبين وأربعة أسابيع في الولايات المتحدة ولم يقابل "أمير خان" خلال تلك الفترة".

وأكد وكيل باكياو أنه لا يعرف كيف خرجت المزاعم من خان بخصوص النزال وقال "هذا السؤال يجب توجيهه إلى أمير خان".

وكان من المقرر أن يواجه "خان" منافسه "باكياو" منذ عامين في الإمارات لكن لم يحدث اتفاق في نهاية الأمر.

وحقق "باكياو" 61 انتصارا مقابل سبع هزائم إضافة إلى تعادلين خلال 24 عاما على مستوى المحترفين بينما حقق خان 34 انتصارا وخمس هزائم.

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