إجلاء ركاب طائرة لوفتهانزا بعد بلاغ من مجهول عن وجود قنبلة على متنها

أعلنت وزارة الداخلية الصربية، أن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية كانت متجهة إلى فرانكفورت قد تم إجلاؤها اليوم الخميس 18 يوليو/تموز في مطار بلغراد بعد تلقي الشرطة مكالمة هاتفية تفيد بوجود قنبلة على متنها.

وذكر التلفزيون الرسمي الصربي، أنه تم إجلاء 130 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة رقم 1411 صباح اليوم، ومن ثم تم نقل الطائرة من المدرج، ونشر وحدات عسكرية خاصة لتفتيشها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته "اليوم وعند الساعة السادسة صباحا تلقت الشرطة بلاغا من مجهول عن وجود قنبلة على متن الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت".

هذا وأعلنت الشرطة أنها "تحقق فيما إذا كان هذا الإنذار كاذباً وتعمل على تحديد هوية الشخص الذي قدم البلاغ".

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