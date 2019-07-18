ترامب: مدمرة أميركية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز

قالت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، إن قوات البحرية اتخذت إجراءات دفاعية ضد طائرة مسيرة إيرانية بعدما اقتربت بشكل خطير من السفينة الحربية "يو إس إس بوكسر" في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال منذ قليل إن المدمرة الأميركية "يو إس إس بوكسر" دمرت طائرة مسيّرة إيرانية (درون) في مضيق هرمز، اليوم، الخميس. وأضاف ترامب أن البحرية دمرّت الطائرة لأن الأخيرة شكّلت خطراً عليهأ، إذ اقتربت الأخيرة نحو 900 متر منها، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ودعا ترامب الدول الأخرى إلى إدانة إيران وحماية سفنها.