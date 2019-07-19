المحكمة العليا بهولندا تؤيد حكماً بتحميل الدولة جزءاً من المسؤولية عن مجزرة سربرنيتشا

أيدت المحكمة العليا في هولندا، اليوم الجمعة، حكما سابقًا قضى بتحميل الدولة جزءاً من المسؤولية عن مقتل 350 مسلماً بوسنياً على أيدي قوات صرب البوسنة خلال حملة الإبادة الجماعية التي شهدتها بلدة سربرنيتشا في العام 1995.

وقضت المحكمة أن قوات حفظ السلام الهولندية كان يمكنها السماح للرجال المسلمين بالبقاء في قاعدة "الملاذ الآمن"، وأنها من خلال تسليمهم، قامت بتعريضهم لسوء المعاملة أو الموت على أيدي القوات الصربية البوسنية.

مئات المسلمين الذين قتلوا في تلك المجزرة، كانوا من بين نحو ثمانية آلاف شخص قتلوا في عملية وصفتها محكمة العدل الدولية عام 2007 بأنها "إبادة جماعية".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شهر نيسان 1993 بلدة سربرنيتشا "منطقة آمنة" تحت حماية قوات الأمم المتحدة، التي أرسلت كتيبة مكونة من 400 جندي هولندي، وبناء عليه، قام الرجال البوسنيون الذين كانوا يدافعون عن المدينة بتسليم أسلحتهم.

وحينما بدأت القوات الصربية في شهر تموز/يوليو من العام 1995 حملة تطهير عرقي ضد المسلمين البوسنيين في البلدة، لم تحرك الفرقة الهولندية ساكناً لإنقاذ المدنيين وهي التي كانت طلبت منهم تسليم أسلحتهم مقابل ضمان أمن البلدة، حيث دخلت القوات الصربية فقامت بقتل كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و50 عاماً، وقامت بدفنهم في مقابر جماعية، كما سُجّل الكثير من أعمال الاغتصاب بحق النساء المسلمات في البلدة.

ويجدر بالذكر أن محكمة الاستئناف الهولندية أيّدت في منتصف حزيران/يونيو من العام 2017، حكماً يقضي بتحميل القوات الهولندية مسؤولية جزئياً عن مقتل المئات من مسلمين البوسنا في سريبرنيتسا، مشيرة إلى أن عناصر القوة الهولندية في القوات الدولية سهلوا الفصل بين الرجال والأولاد المسلمين "مع أنهم كانوا يعلمون بمخاطر حقيقية بتعرضهم لمعاملة غير إنسانية من قبل صربيي البوسنة".

وقال القاضي الذي أصدر الحكم: إن "الجنود الهولنديين بتسليمهم الأطفال والرجال المسلمين لقوات صرب البوسنة، منحوا الأولوية لمنع الفوضى على سلامة الأشخاص"، ولكنه قال إنهم "لا يتحملون المسؤولية كاملة بنسبة 100 في المئة عن مقتلهم"، كما أصدرت المحكمة حينها قرارا بدفع تعويض نسبته 30 في المئة لعائلات الضحايا عن الضرر الذي لحق بها والمعاناة التي تكبّدتها.

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