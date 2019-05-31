بومبيو من برلين: نأمل في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله

بومبيو يدعو لحظر حزب الله

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من برلين إنه يأمل في أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله اللبناني.

وكان بومبيو قد بدأ اليوم، الجمعة، بجولة أوروبية مؤجلة، ستستغرق خمسة أيام لبرلين حيث من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري وتجنب أي صفقات مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا.

وسيجتمع بومبيو مع وزير الخارجية هايكو ماس والمستشارة أنغيلا ميركل خلال الزيارة القصيرة التي تستمر نصف يوم. وكانت زيارته مقررة في وقت سابق هذا الشهر لكنها ألغيت في آخر لحظة مع تزايد التوترات بشأن إيران، وهي قضية أخرى تختلف بشأنها وجهات نظر واشنطن وبرلين. وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.

ضرورة دعم حلف شمال الأطلسي

وعبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة عن عدم رضاها على الإنفاق الأوروبي في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولم يتوانَ بومبيو عن قول ذلك أمس قبل مغادرته إلى برلين: "الرئيس غير راض" مشيرا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكا مرارا من أن ألمانيا وأعضاء آخرين في الحلف لا يدعمون الحلف بالقدر الكافي.

وقال بومبيو: "إنهم اقتصاد مهم وكبير داخل الاتحاد الأوروبي ونحتاج منهم مشاركة كاملة وتخصيص موارد كافية لحماية أوروبا".

وأضاف قائلا إن هواوي، التي تعتبرها واشنطن تهديدا لأمن حلف شمال الأطلسي، ستكون من بين القضايا المطروحة في كل محطات جولته الأوروبية.

وتابع: "أينما أذهب نتحدث عن الفرص والتحديات التي تمثلها الصين ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة وأمنها ولكن لمختلف دول العالم. لذا ستكون موضوعا للنقاش".

وأشار إلى أنه سيبحث أيضا التطورات الخاصة بإيران، وهي قضية نأت فيها إدارة ترامب بنفسها عن ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين حينما انسحبت من الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015.

ومن المتوقع أن يثير بومبيو في ألمانيا مخاوف واشنطن من خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سيسمح لروسيا بنقل الغاز إلى أوروبا دون الحاجة إلى عبور الأراضي الأوكرانية. وحذر ترامب الشركات الغربية المستثمرة في المشروع من أنها تخاطر بمواجهة عقوبات.

احتفالات باليوم العالمي للقدس

وتتزامن تصريحات بومبيو مع احتفال حزب الله اللبناني بيوم القدس العالمي حيث تمّ تنظيم مهرجان حاشد بعنوان "نحو القدس" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للحزب حسن نصر الله خطابا بالمناسبة.

كما أحيا عشرات الآلاف من الإيرانيين يوم القدس العالمي، ونددوا بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها "صفقة القرن".

وذكر التلفزيون الإيراني أن مسيرات خرجت في 950 منطقة في أنحاء البلاد برعاية الدولة وعرض لقطات لمحتجين يحملون لافتات عليها شعارات مثل "القدس العاصمة الأبدية لفلسطين" و"الموت لأمريكا". كما ظهرت على الشاشة لافتة تقول "لا للصفقة القرن" وعرض التلفزيون لقطات من مسيرة ليوم القدس في العاصمة العراقية بغداد.

ويوم الأربعاء قال الحرس الثوري الإيراني إن الخطة الأمريكية التي طال انتظارها لإحلال السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل محكوم عليها بالفشل وإن حركة المقاومة الفلسطينية سترد بقوة على من اقترحوا مثل هذا الاتفاق. ورفض مسؤولون فلسطينيون بالفعل الخطة لاعتقادهم بأنها ستنحاز بشدة لإسرائيل.

ودعا آية الله روح الله الخميني زعيم الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 إلى إحياء يوم القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

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