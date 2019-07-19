تابعوا معنا تغطية مباشرة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بين الجزائر والسنغال

الجزائر تحرز الهدف الأول وفي الدقيقة الثانية عن طريق تسديدة للاعب بغداد بو نجاح.

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية في دورتها الـ32 والتي تقام اليوم الجمعة 19 يوليو/تموز في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة(السابعة بتوقيت غرينتش)، في ملعب القاهرة الدولي وتجمع بين المنتخب الجزائري ونظيره السنغالي.

وينتظر ملايين من عشاق كرة القدم من الجزائريين والعرب والأفارقة هذا الحدث الرياضي المهم وهذه اللحظات التاريخية بفارغ الصبر.

ولن تكون هذه المباراة هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها الفريقان، فقد سبق أن لعب المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي في دور التصفيات، وتمكن "الخضر" من إلحاق الهزيمة بالفريق الخصم بهدف واحد دون مقابل، سجله اللاعب يوسف البلايلي.

بين محاربي الصحراء وأسود التيرانغا ... لمن تكون الغلبة:

ويسعى "محاربو الصحراء" إلى تحقيق الفوز على "أسود التيرانغا" والحصول على لقب البطولة للمرة الثانية، بعد 29 عاما من تتويجه باللقب الأول والوحيد من بطولة كأس أمم افريقيا في العام 1990، بعد التغلب على نيجيريا بهدف مقابل لا شيء، في البطولة التي تم استضافتها على أرضه.

دعم حكومي للمنتخب الوطني

هذا ووصل يوم أمس الخميس رئيس الدولة الجزائرية عبد القادر بن صالح إلى القاهرة لحضور المباراة النهائية للمنتخب، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقررت السلطات الجزائرية قبل أيام إقامة جسر جوي لنقل الجماهير إلى القاهرة، لتشجيع المنتخب الوطني في المباراة النهائية.

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