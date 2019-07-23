العفو عن ملاكم بلغاري تم توقيفه بعد تقبيله مذيعة بالقوة على الهواء

قررت مفوضية ولاية كاليفورنيا للرياضة يوم الاثنين السماح للبلغاري كوبرات بوليف بالعودة لحلبة الملاكمة بعدما قرار إيقافه في أعقاب تقبيله المذيعة التلفزيونية جينفر رافالو بالقوة في شهر مارس – آذار الماضي.

وجاء قرار المفوضية بعدما دفع بوليف غرامة قيمتها 2500 دولار أمريكي، كما خضع لدورة إجبارية للتوعية بالتحرش الجنسي حتى يستطيع العودة والمشاركة في المباريات.

وأمسك بوليف (38 عاماً)، الملقب بثعبان الكوبرا، بوجه رافالو وقبلها عنوة خلال حوار تلفزيوني أجرته معه عقب فوزه على الملاكم الروماني بوغدان دينو في النزال الذي أقيم في كاليفورنيا.

وبدت رافالو أمام عدسات الكاميرات غير منزعجة في بادئ الأمر، لكنها قدمت لاحقا شكوى رسمية قالت فيها إنها لم ترحب بقبلة بوليف وإن الملاكم قام بإمساك مؤخرتها عقب نهاية المقابلة التلفزيونية.

واتخذت المفوضية القرار بإيقاف بوليف في مايو – أيار الماضي.

وأصدر بوليف بياناً اعتذر فيه وقال إنه تعلم ضرورة احترام المرأة كما أكد أن تقبيله رافالو جاء بشكل عفوي نتيجة العواطف التي غمرته بعد الفوز على دينو.

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