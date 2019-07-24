لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

المملكة المتحدة

شاهد: ناشطون بيئيون يحاولون قطع الطريق على موكب بوريس جونسون

 محادثة
بقلم:  Ranim Aldaghestani  مع رويترز
متظاهرون يقطعون الطريق على موكب رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون
متظاهرون يقطعون الطريق على موكب رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون -
حقوق النشر
رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

حاول محتجون اليوم، الأربعاء، 24 تمّوز/يوليو قطع الطريق على موكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، حيث كان في طريقه للقاء الملكة إليزابيث لتسلم مقاليد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

وقامت مجموعة من المتظاهرين، معظمهم من النساء، يرتدون قمصاناً حمراء، بشبك الأذرع محاولين قطع الطريق على السيارات، ورفع آخرون لافتة كتب عليها "حالة الطوارئ المناخية".

على الفر تدخل رجال الشرطة لإبعاد المحتجين.

للمزيد على يورونيوز:

كيف ينظر رئيس وزراء بريطانيا الجديد إلى ترامب وهواوي وإيران؟

توقيع اتفاقية لتجريب مركبات ذاتية القيادة في الإمارات والسعودية.