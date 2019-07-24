شاهد: ناشطون بيئيون يحاولون قطع الطريق على موكب بوريس جونسون

حاول محتجون اليوم، الأربعاء، 24 تمّوز/يوليو قطع الطريق على موكب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، بوريس جونسون، حيث كان في طريقه للقاء الملكة إليزابيث لتسلم مقاليد أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

وقامت مجموعة من المتظاهرين، معظمهم من النساء، يرتدون قمصاناً حمراء، بشبك الأذرع محاولين قطع الطريق على السيارات، ورفع آخرون لافتة كتب عليها "حالة الطوارئ المناخية".

على الفر تدخل رجال الشرطة لإبعاد المحتجين.

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