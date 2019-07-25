بروكسل لبوريس جونسون: اتفاقية "بريكست" الموجودة هي الوحيدة الممكنة

أبلغ رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون أن اتفاق الانفصال "بريكست" الذي وافقت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، في نوفمبر تشرين الثاني هو الاتفاق الأفضل والوحيد الممكن مع التكتل الأوروبي.

وذكرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في تغريدة لها على تويتر أن يونكر قال لجونسون في اتصال هاتفي جمع بينهما أن الاتحاد الأوروبي سيدرس أي أفكار تقدمها بريطانيا، لكن بشرط أن تكون متماشية مع اتفاق الانسحاب.

وأصبح بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي، وجاء في أول خطاب يلقيه كرئيس للوزراء، يوم الأربعاء، بعد مراسم تسلمه المنصب في قصر بكننغهام "بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/أكتوبر من دون "إذا" ولا "لكن" (أي من دون احتمالات ولا حجج).

وتحدث جونسون في داوننغ ستريت واعداً بإنجاز "اتفاقية جديدة، اتفاقية تكون أفضل مع الاتحاد الأوروبي".

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