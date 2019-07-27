إيران تدافع عن حقها بإجراء تجارب صاروخية وتقول إنها لأهداف دفاعية

نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية يوم السبت عن مصدر عسكري إيراني قوله إن التجارب الصاروخية التي تجريها بلاده تندرج تحت إطار حاجاتها الدفاعية وليست موجهة لأي دولة، وإنها لا تحتاج إذناً من أي قوة.

كان مسؤول دفاعي أمريكي قد قال يوم الخميس إن إيران أجرت في اليوم السابق تجربة لصاروخ باليستي متوسط المدى فيما يبدو قطع مسافة نحو ألف كيلومتر. وأضاف أن التجربة لم تشكل تهديداً للملاحة أو لأي عسكريين أمريكيين في المنطقة.

وذكرت وكالة فارس "قال مصدر مطلع بالقوات المسلحة إن تجارب إيران الصاروخية أمر طبيعي في نطاق حاجاتها الدفاعية. هذه القدرة الصاروخية ليست موجهة لأي دولة، وتهدف فقط للرد على أي عدوان محتمل".

وأضافت "لا تحتاج إيران إذن أي قوة في العالم لتدافع عن نفسها".

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