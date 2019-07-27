بتغريدة على توتير.. ترامب يتوعد بإتخاذ إجراء "كبير" رداً على فرض فرنسا ضرائب على شركات أميركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستتخذ "إجراء مضادا كبيرا" بحق فرنسا عما قريب بعد أن أعلنت باريس عن ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وكتب ترامب على تويتر "إذا كان لأي أحد أن يفرض ضرائب عليهم، فينبغي أن يكون بلدهم، الولايات المتحدة. سنعلن قريبا عن إجراء مضاد كبير ردا على حماقة ماكرون،" مشيرا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف "أقول دائما النبيذ الأمريكي أفضل من الفرنسي!"

وتستهدف الضريبة الفرنسية بشكل رئيسي الشركات التي تستخدم بيانات المستهلك لبيع الإعلانات عبر الإنترنت. حيث تم تصميم هذه الضريبة لمنع الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب. ويتم ذلك من خلال إنشاء مقر لمراقبة هذا الموضوع في دول الاتحاد الأوروبي منخفضة الضرائب.

يذكر أن الشركات حالياً لا تدفع أي ضريبة تقريبًا خاصة في البلدان التي تكون نسبة المبيعات فيها كبيرة. ومن جهتها حذرت صناعة التكنولوجيا من أن المستهلكين قد يدفعون أكثر في هذه الحالة.

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