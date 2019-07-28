الياباني ناغاز تاكينوري يتوج بالذهبية في منافسات اليوم الثاني من الجائزة الكبرى للجودو بزغرب.

شهدت منافسات اليوم الثاني من الجائزة الكبرى للجودو في زغرب، حضورا ملفتا للأطفال الكرواتيين، الذين كانوا محظوظين في اللعب على بساط الدورة العالمية قبل النهائي.

ألقى سفير الاتحاد الدولي للجودو ألبانو، كلمته إلى جانب كل من رئيسة اتحاد الجودو الكرواتي ساندرا كوراك، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية، جوردان جريليك رادمان.

هيمن الياباني ناغاز تاكينوري اليوم على المنافسة وكان الانتصار ومعدن الذهب حليفه.

وقدم ناغاز أداءا مميزا جعله رجل اليوم في لعبة الجودو.

ماذا قال نغاز عن فوزه؟

"رغم أنني تنافست مع فالوا فرتيا عدة مرات إلا أن ذلك يجعل الأمر أكثر صعوبة، ركزت على الجودو وهاجمته بحركة الآيبون، أنا سعيد حقا بهذه النتيجة".

استطاعت البريطانية جيما هوال التغلب على منافستها الهولندية كيم بولينج في نهائي وزن 70 كيلوغراما سيدات لتفوز بذلك بالميدالية الذهبية.

جيما هوايل تحدثت عن انتصارها قائلة:

"كنت أعرف أنه لابد من إضاعة بعض الوقت على البساط، تمكنت منها وكنت امل أن ينتهي الوقت بسرعة، نعم كنت سعيدة جيدا عندما نهضت ولم يتبقى من الوقت سوى ثانيتين".

وفي فئة 73 كيلوغراما، حصد الإسرائيلي توهار بيتبيل أول ميدالية ذهبية له في الجولة العالمي للاتحاد الدولي للجودو، إذ تمكن من منافسه الكندي ارثر مارجيلدون.

وخطفت البطلة الأولمبية تينا ترستنجاك الأضواء في وزن 63 كيلوغراما وفازت بأول ميدالية ذهبية لها بتغلبها على منافستها نامي نبيكو بفضل حركة الاوشي غاري الرائعة لتصبح بذلك امرأة اليوم في لعبة الجودو.

أما حركة اليوم فكانت لروسي دانيس إرتساف الذي تألق في مواجهة خصمه الياباني تاتسيكاوا في وزن 73 كيلوغراما وكان معدن البرونز من نصيبه.

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