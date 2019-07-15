بطل العالم الإسباني نيكولوز شيراز ديشفيلي يحصد الذهبية في منافسات الجائزة الكبرى للجودو ببودابست.

في اليوم الثالث من منافسات الجائزة الكبرى ببودابست، تألق بطل العالم الإسباني نيكولولز شيراز ديشفيلي وخطف الأضواء في وزن 90 كيلوغراما مما جعله رجل اليوم في لعبة الجودو.

وكان الانتصار لشيرازاديشفيلي في مواجهة خصمه موكاي بفضل حركة الآيبون الذكية في نزال تكتيكي.

ديشفيلي تحدث عن انتصاره قائلا:

"كنا متوترين جدا، نحن نعرف بعضنا البعض جيدا، لذلك شعرت بأنه متحضر لي وكنت مستعدا له أيضا. كان نهائي تكتيكي لم تكن هنالك هجمات كثيرة ولكن المنافسة كانت صعبة حقا".

وتولى رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر تقديم الميدالية الذهبية للإسباني ديشفيلي.

ومن جانبها، استطاعت بطلة العالم اليابانية توميتا واكابا أن تسيطر على المنافسة وكانت بذلك سيدة اليوم في لعبة الجودو.

أظهرت توميتا استحقاقها الانتصار في فئة أبطال العالم والأولمبياد من خلال تغلبها على التونسية الشيخ روحو في وزن 78 كيلوغراما.

ماذا قالت توميتا وكابا عن فوزها؟

"بما أن خصمي كان أقوى وأكبر مني، اخترت التركيز والتأكد من أنني لن أهزم في المنافسة".

تغلب بطل العالم الياباني، ارون ولف على خصمه جريجوري ميناسكين بفضل حركة اوشي ماتا وحصد الميدالية الذهبية في نهائي وزن 100 كيلوغراما.

وتولى البطل الأولمبي وبطل العالم في الملاكمة استفان كوفاك تقليد الذهبية للرون ولف.

وفي وزن 78 كيلوغراما حملت البرازلية ماريا اجويرا اللقب الذهبي في منافستها مع الكوبية انتومارسا في الدور النصف النهائي.

وفي منافسات الرجال وزن 100 كيلوغراما، تمكن الإسرائيلي ساسون من خصمه الياباني كاجورا وكان الانتصار ومعدن الذهب حليفه.

ومن جانبه تولى السيد رئيس رابطة الصحافيين الرياضيين الهنغاريين جيورجي سزولوسي تقليد الميدالية الذهبية لكاجوارا.

أما حركة اليوم فكانت للجورجي تشريشفيلي الذي تميز في نزال اليوم بفضل حركة اوشي ماتا.

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