شاهد: معمودية جماعية في روسيا استذكاراً لاعتماد المسيحية ديناً قبل ألف عام

جرت طقوس معمودية جماعية في جميع أنحاء روسيا يوم الأحد 28 تموز/ يوليو لاستذكار اعتماد المسيحية كديانة دولة في روسيا القديمة قبل أكثر من ألف عام.

حضر حوالي 150 شخصًا من يكاترينبورغ والمدن المجاورة الطقوس السنوية التقليدية في الهواء الطلق على نهر تشوسوفايا في منطقة سفيردلوفسك، حيث أقيمت هذه الطقوس في قرية ستانتسيوني بوليفسكوي بسبب وجود كنيستها التي تحمل اسم القديس فلاديمير، الحاكم الذي قاد تحول المنطقة إلى المسيحية.

وغمر الأشخاص المشاركون في حفل المعمودية في النهر، وارتدوا ملابس بيضاء ترمز إلى نقاء الروح، ثم تم المسح عليهم بالزيت المقدس.

تمت إضافة يوم التعميد في روسيا إلى قائمة العطل الرسمية في العام 2010 عندما اقترحت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية منح الاحتفال صفة رسمية.

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