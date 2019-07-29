شاهد: هلع ورعب ودعاء عقب إطلاق للنار بمهرجان كاليفورنيا

وثّق أشخاص بكاميرات هواتفهم المحمولة لحظة إطلاق وسط الحاضرين في مهرجان للمواد الغذائية في مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولقى أربعة أشخاص، من بينهم الجاني، حتفهم وأصيب 15 آخرين يوم الأحد بعدما أطلق مسلح النار بشكل عشوائي وسط المعرض.

وأظهرت اللقطات المصورة ركض الحاضرين في كل صوب واتجاه بعدما أصيبوا بالفزع جراء إطلاق النار المفاجئ، كما حاول البعض الاطمئنان على ذويهم ومن صاحبهم قبيل الحادث.

كما ظهرت مجموعة من الأشخاص تؤدي صلاة لشكر الله على نجاتهم من الحادث وتدعو من أجل الإمساك بالجاني.

إقرأ أيضاً:

مقتل 20 وجرح 50 على الأقل في أوّل يوم من الحملات الانتخابية الأفغانية

شاهد: قبرص تعتقل بريطانية وتفرج عن إسرائيليين على خلفية دعوى اغتصاب كاذبة

شاهد: استمرار الاحتجاجات في هونغ كونغ وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف