المجلس العسكري السوداني: سقوط قتلى في الأبيِّض جريمة تستوجب المحاسبة

نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم، الثلاثاء، عن رئيس المجلس العسكري الحاكم، عبد الفتاح البرهان، قوله إنه ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض يوم أمس، الإثنين.

ونسبت الوكالة إلى البرهان قوله "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

وكان نشطاء سودانيون قالوا يوم أمس، الإثنين، إن قوات الأمن فرقت بعنف مظاهرات طلابية في ولاية تقع غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في الأقل.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، وهي جزء من تجمع المهنيين السودانيين، إن قوات الأمن أطلقت ذخيرة حية على طلاب المدارس الثانوية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. ونشر تجمع المهنيين السودانيين تسجيلاً مصوراً يظهر المئات من الطلاب يتظاهرون في الأبيض، في حين يظهر صدى طلقات نارية في الخلفية.

يشهد السودان احتجاجات جماهيرية مناهضة للحكومة منذ كانون الأول/ديسمبر حيث لم تتوقف المظاهرات بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، والمطالبة بحكم مدني.

ويتفاوض الجيش حالياً على اتفاق لتقاسم السلطة مع ائتلاف يمثل المعارضة.

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