النيابة العامة الأميركية تسقط تهمة الاغتصاب عن النجم البرتغالي رونالدو

أعلن مصدر في النيابة العامة الأميركية، اليوم، الإثنين، إسقاط تهمة بالاغتصاب تمّ توجيهها سابقاً إلى نجم كرة القدم البرتغالي ولاعب يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بسبب غياب الأدلة.

وكانت عارضة الأزياء الأميركية، كاثرين مايورغا (35 عاماً)، قد اتهمت اللاعب الحائز خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس الأميركية في العام 2009.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن نقلاً عن بيان أصدره مكتب المدعي العام الأميركي في ولاية نيفادا "الاتهامات التي تمّ توجهيها إلى رونالدو لا أدلة عليها دامغة عليها، رغم بعض الشكوك بمنطقيّتها".

وكان لاعب ريال مدريد السابق، الذي يبلغ 34 عاماً، من العمر قد نفى الاتهامات الموجهة إليه مراراً.

أما مايورغا فكانت قد بلّغت الشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب في الثالث عشر من حزيران/يونيو 2009، ولكنها رفضت وقتئذ الكشف عن اسم المعتدي عليها، وبذلك بقي الملف مغلقاً.

وفي العام 2010 أبرمت اتفاقاً مع رونالدو، ولكنها أعادت التواصل مع الشرطة في لاس فيغاس في آب/أغسطس من العام 2018 وطالبت بإعادة فتح الملف ووجهت الاتهام لرونالدو باغتصابها علانية.

ورغم مضي الوقت حققت الشرطة في مزاعم المشتكبة ولكنها "لم تجد أدلة" بحسب ما قاله مكتب المدعي العام اليوم، وبذلك "لن يكون هناك أي متابعة قضائية للشكوى" كما ذكر البيان.

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