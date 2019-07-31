إقالة وزير العدل الجزائري إثر تحقيقات في قضايا فساد

ذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أقال وزير العدل سليمان براهمي يوم الأربعاء وعين النائب العام عبد القادر زغماتي بدلاً منه وسط سلسلة تحقيقات في قضايا فساد تشمل حلفاء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الرئاسة في بيان إن بن صالح عين زغماتي ليحل محل براهمي "بعد استشارة السيد الوزير الأول".

وتجري السلطة القضائية تحقيقات وضعت بموجبها عدة مسؤولين كبار سابقين منهم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى وعبد المالك سلال قيد الاحتجاز فيما له صلة باتهامات منها "تبديد الأموال العامة".

للمزيد على يورونيوز:

على خطى رهف القنون.. أختان سعوديتان كانتا في رحلة مع والدهما في إسطنبول وهربتا وهذه قصتهما.

لقاح مشتق من جلاتين الخنزير.. بريطانيون مسلمون يرفضون تطعيم أطفالهم.

تابعونا عبر الفيسبوك والواتساب