على خطى رهف القنون.. أختان سعوديتان كانتا في رحلة مع والدهما في إسطنبول وهربتا وهذه قصتهما

في مكان مخفي عن الأعين بمدينة إسطنبول تبحث الشقيقتان السعوديتان دعاء ودلال الشويكي عن بعض من الأمان المؤقت بعد هروبهما من ذويهما، وترفضان العودة إلى المملكة العربية السعودية.

الشقيقتان انتهزتا فرصة وجودهما برحلة سياحية في المدينة التركية برفقة العائلة للهرب، من دون أن تأخذا معهما من حاجياتهما سوى هواتفهما المحمولة. لتضاف قصتهما إلى قصص باقي الفتيات المعنفات اللائي يئسن وهربن من القمع الأسري والوصاية في المملكة، حالهما كحال رهف القنون والشقيقتان مها ووفاء السبيعي.

"فتاتان سعوديتان هاربتان من جحيم الحياة"

دعاء التي تبلغ من العمر 22 عاما ودلال التي تبلغ من العمر 20 عاما تقولان إنهما طلبتا المساعدة على تويتر وتمكنتا من التحدث مع محام بريطاني عرض عليهما المساعدة مجانا. وتقول الأختان في حسابهما على تويتر، والذي تعلوه ترويسة تعرفهما على أنهما "فتاتان سعوديتان هاربتان من جحيم الحياة" إنهما تعرضتا للضرب والإهانة والحرمان من الدراسة الجامعية، بالإضافة إلى إكراههما على الزواج من رجال لا يريدانه.

بالرغم من هذا فإن حياتهما لا تزال معرضة للخطر والأختان لا تخفيان خوفهما من التعرض للقتل من قبل ذويهما في حال وجدهما وهو ما دفع بهما لالتماس اللجوء في بلد أوروبي أو كندا، كما تقولان.

هروب النساء من أسرهن في المملكة العربية السعودية والتماس الحماية في بلد آخر بات أمرا مألوفا

إينا تين، المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية، تقول إن هروب النساء من أسرهن في المملكة العربية السعودية والتماس الحماية في بلد آخر بات أمرا مألوفا، وأن المشكلة تكمن في نظام الوصاية الذي ما يزال مطبقا في السعودية، والذي يحد من تحرك النساء ويضعهن تحت رحمة وصي، عادة ما يكون الأب أو الزوج، والذي يقوم باتخاذ كل القرارات المصيرية المتعلقة بحياتهن.

تقول دعاء إن دراستها في جامعة الملك عبد العزيز قد توقفت قسريا حتى عام 2099 وأن السبب يعود إلى رفض هيئة التعليم مظهرها وطول شعرها، "تم إيقافي عن الدراسة 80 سنه في الجامعة بسبب شعري قصير و شكلي مو عاجب موظفة الأمن "

تم إيقافي عن الدراسة في جامعة الملك عبدالعزيز @kauweb من عام 2019 إلى عام 2099م

تم إيقافي عن الدراسة 80 سنه في الجامعة بسبب شعري قصير و شكلي مو عاجب موظفة الأمن #جامعة_الملك_عبدالعزيز_تدمر_مستقبلناpic.twitter.com/CvziiI7jNg — 🇸🇦 Dua & Dalal 🇸🇦 (@DuaDalal) July 18, 2019

وتقول الفتاتان أيضا إن عودتهما إلى المملكة العربية السعودية سوف تعرض حياتهما للخطر أيضا وربما يكون مصيرهما السجن بسبب رفضهن الطاعة.

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