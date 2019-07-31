العثور على جثة قطب القهوة في.جي سيدهارتا بالهند طافية في نهر

انتشلت السلطات في جنوب الهند جثة قطب القهوة في.جي سيدهارتا التي كانت طافية في نهر يوم الأربعاء، بعد يومين من اختفائه الذي أثار تكهنات بأنه يعاني ضائقة مالية شديدة.

وأحبط نبأ انتشال جثته المستثمرين في شركته الرائدة "كوفي داي إنتربرايسيس" وأدى لتراجع أسهمها إلى مستوى قياسي يوم الأربعاء.

وفي رسالة يفترض أنه كتبها لمجلس إدارة شركته وموظفيها، يقول سيدهارتا إنه "استسلم" وألقى باللوم على شريك مساهم لم يحدد هويته في الضغط عليه لإعادة شراء أسهم، وعلى مصلحة الضرائب بسبب "مضايقات" وقرارات سببت أزمة سيولة.

وذكر سيدهارتا أيضا في الرسالة معاملات خفية لا يعلم بها المدققون وكبار المديرين. ولم تتمكن رويترز من التأكد من صحة الرسالة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي بثتها أيضاً وسائل إعلام محلية.

وتقول الشرطة إن سيدهارتا كان متوجها إلى مانجالور، وهي مدينة ساحلية تبعد 350 كيلومترا عن بنجالورو، المركز التكنولوجي للهند، يوم الاثنين عندما طلب من سائقه انتظاره على جسر خلال ذهابه للمشي.

وأبلغ السائق الشرطة عندما لم يعد.

وأحجمت السلطات عن تحديد ما إذا كانت تتعامل مع وفاته على أنها انتحار أم جريمة.

وكان سيدهارتا 59 عاماً معروفاً على نطاق واسع بإدخاله ثقافة المقاهي إلى الهند التي يميل سكانها أكثر لحب الشاي، كما كان يحظى بالإشادة لكونه من أوائل المستثمرين في رأس المال المخاطر في البلاد.

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