سقوط حافلة في كاشمير الهندية ومصرع 33 شخصا

قال مسؤول حكومي إن حافلة مكتظة بالركاب سقطت في واد ضيق في الشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير اليوم الاثنين مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 33 شخصا في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وأضاف المسؤول أنجريز سينغ رانا أن 22 شخصا على الأقل أصيبوا عندما انحرفت الحافلة عن طريق متعرج في منطقة كيستوار.

وذكرت تقارير إعلامية أن عدد ركاب الحافلة كان يفوق سعتها. والحوادث شائعة في الإقليم الجبلي بسبب سوء حالة الكثير من الطرق.

وقال ساتيا بال مالك حاكم ولاية جامو وكشمير إن الكثير من السائقين غير مدربين وأوضح أنه أمر مسؤولي الولاية بإلغاء رخص قيادتهم.

ونقل متحدث باسم حكومة الولاية عن الحاكم قوله "معظم الحوادث تقع بسبب السائقين المتهورين غير المدربين الذين يقودون دون أي اعتبار للقواعد والأنظمة".

ولقى 11 طالبا حتفهم الأسبوع الماضي عندما سقطت الحافلة التي تقلهم في واد عميق بمنطقة شوبيان.

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