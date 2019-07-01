لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

الهند

سقوط حافلة في كاشمير الهندية ومصرع 33 شخصا

 محادثة
بقلم:  Ahmed Gannouni  مع رويترز
سقوط حافلة في كاشمير الهندية ومصرع 33 شخصا
حجم النص Aa Aa

قال مسؤول حكومي إن حافلة مكتظة بالركاب سقطت في واد ضيق في الشطر الخاضع لسيطرة الهند في إقليم كشمير اليوم الاثنين مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 33 شخصا في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وأضاف المسؤول أنجريز سينغ رانا أن 22 شخصا على الأقل أصيبوا عندما انحرفت الحافلة عن طريق متعرج في منطقة كيستوار.

وذكرت تقارير إعلامية أن عدد ركاب الحافلة كان يفوق سعتها. والحوادث شائعة في الإقليم الجبلي بسبب سوء حالة الكثير من الطرق.

وقال ساتيا بال مالك حاكم ولاية جامو وكشمير إن الكثير من السائقين غير مدربين وأوضح أنه أمر مسؤولي الولاية بإلغاء رخص قيادتهم.

ونقل متحدث باسم حكومة الولاية عن الحاكم قوله "معظم الحوادث تقع بسبب السائقين المتهورين غير المدربين الذين يقودون دون أي اعتبار للقواعد والأنظمة".

ولقى 11 طالبا حتفهم الأسبوع الماضي عندما سقطت الحافلة التي تقلهم في واد عميق بمنطقة شوبيان.

للمزيد على يورونيوز:

فوز تاريخي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الانتخابات.. فماذا بعد؟

داعش يعلن قيام "ولاية" الهند

باكستان تختبر صاروخا بالستيا وتقول إنها تريد السلام مع الهند