الشرطة الروسية تعتقل المتهم بقتل مدونة روسية وتنشر فيديو لاعترافاته الأولية

قالت الشرطة الروسية إنها ألقت القبض على الشاب الذي يشتبه بأنه قاتل المدونة الشابة يكاترينا كاراغلانوفا. وقد وجدت الشرطة يوم الأربعاء جثة المدونة الروسية ذات الـ 24 ربيعاً داخل حقيبة في شقتها بالعاصمة الروسية موسكو.

وكانت لجنة التحقيقات قد أشارت أن كاميرات المراقبة قد رصدت صديق يكاترينا السابق وهو يخرج من شقتها ليختفي بعدها لعدة أيام. لتؤكد اعترافات الشاب الأولية أنه من قتلها في 26 تموز/يوليو بعد مشاجرة بينهما.

وذكر المتهم، وهو صديق إيفانكا السابق، أنها أهانت كرامته بشكل كبير خاصة بعد مروره بأزمة مالية وهو ما لم يستطع تحمله ودفعه لطعنها 5 مرات في الصدر والرقبة. ويضيف: "أنا نادم على ما فعلت وجاهز للتعاون مع لجنة التحقيقات".

ونشرت لجنة التحقيقات الروسية اعترافات الشاب الأولية حول الجريمة.

صورة للمتهم بجريمة قتل إيكاترينا كاراغلانوفا من فيديو نشر لاعترافاته الأولية بالجريمة

واشتهرت كاراغلانوفا بكتابتها لمدونة رحلات تابعها الآلاف من الروس كما حظي حسابها على موقع إنستغرام بمتابعة 85 ألف مستخدم.

ودفع القلق والديّ كاراغلانوفا بعد اختفائها الغامض لعدد من الأيام قبل إجازة كانت مقررة للاحتفال بعيد ميلادها بصحبة صديقها الجديد في هولندا يوم 30 يوليو/تموز باللجوء إلى مالك الشقة حيث كانت تسكن ابنتهما بشارع "بِرييفا" لتفقدها، ليجدا جثتها في حقيبة برواق الشقة وقد ظهر عليها علامات الإصابة بسكين.

وقالت الشرطة إن الجثة لم يظهر عليها أي أثر لمقاومة الجريمة، وتحقق الشرطة في إحتمالية أن تكون الغيرة سببا لارتكاب الجريمة.

وكانت كاراغلانوفا قد تخرجت حديثاً من كلية الطب حيث تخصصت في دراسة الأمراض الجلدية.

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