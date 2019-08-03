فيديو: تواصل احتجاجات المعارضة في روسيا والشرطة تعتقل مئات المتظاهرين

اعتقلت الشرطة الروسية بالقوة نحو 800 شخص كانوا يشاركون في احتجاج في موسكو يوم السبت، للمطالبة بإجراء انتخابات حرة ، بما في ذلك الناشطة البارزة "ليوبوف سوبول"، بعد أن حذرت السلطات من أن المظاهرة كانت غير قانونية.

وقالت "OVD-Info"، وهي مجموعة مراقبة مستقلة، إن الشرطة احتجزت 685 شخصًا، وفي بعض الحالات قاموا بضربهم بالهراوات بينما كانوا يرقدون على الأرض.

وقالت الشرطة إن 1500 شاركوا في الاحتجاج، على الرغم من أن لقطات مصورة من المظاهرات التي اندلعت في أجزاء مختلفة من موسكو تبين أن العدد أكبر بكثير.

محور غضب المحتجين هو الحظر المفروض على عدد من المرشحي المعارضة، بعضهم حلفاء للسياسي المعارض المسجون "أليكسي نافالني"، من المشاركة في انتخابات أيلول / سبتمبر القادم للهيئة التشريعية لمدينة موسكو.

وتقول السلطات إن مرشحي المعارضة فشلوا في جمع ما يكفي من التواقيع لتزكيتهم، في المقابل يقول المرشحون المستبعدون أن هذه كذبة ويصرون على المشاركة في مسابقة يعتقدون أنهم قادرون على الفوز بها.

ووصف متظاهر، "يفغيني سنيتكوف" ، وهو مهندس يبلغ من العمر 61 عامًا، تعامل السلطات مع المعارضة "بالوقاحة"، وقال "لم يتبق أمامي سوى الاحتجاج."

وردد بعض المحتجين "بوتين لص" أثناء مسيرتهم.

إدانة دولية

في احتجاج مماثل قبل أسبوع ، اعتقلت الشرطة أكثر من 1300 متظاهرا، في واحدة من أكبر العمليات الأمنية في السنوات الأخيرة التي جلبت إدانة دولية واسعة النطاق.

نفذت السلطات جملة من الاعتقالات والتفتيش في المنازل، قبل احتجاج يوم السبت وفتحت إجراءات جنائية لما يعرف في روسيا "بالاضطرابات المدنية الجماعية"، وهي جريمة تستوجب عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.

يقول نشطاء إن الدستور الروسي يسمح لهم بالاحتجاج بحرية، لكن السلطات تقول إنها بحاجة إلى الاتفاق على توقيت وموقع أي مظاهرات مقدماً، وهو أمر لم يتم قبل احتجاج يوم السبت.

يقول نشطاء المعارضة إن السلطات رفضت مرارًا وتكرارًا السماح بالاحتجاجات في وسط موسكو، ولم يتركوا لهم أي خيار سوى التظاهر دون تراخيص قانونية.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين والكرملين، لم يعلقا على المواجهة مع المعارضة، لكن المدعين في موسكو حذروا يوم الجمعة المحتجين، من أنه لم تتم الموافقة على مظاهرة السبت، يمكن محاسبة منظميها وتتبعهم قانونيا.

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