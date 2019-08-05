شاهد: روبوت لتعليم الأطفال في التشيلي

طور مهندسون ميكانيكيون في التشيلي روبوتا ميكانيكيا من شأنه أن يشجع الأطفال في دور الحضانة على التعلم بطريقة مبتكرة وتفاعلية.

ويعيش قرابة 30 طفلا في روضة الأطفال في العاصمة التشيلية سانتياغو تجربة التعلم مع الروبوت الذي أطلق عليه اسم "سيما".

ويعمل "سيما" عبر تطبيق مثبت على هاتف ذكي محمول متصل بهيكل الروبوت.

ومن خلال استخدام التطبيق "تدب الحياة" في الهيكل ليصبح روبوتا تفاعليا يشد انتباه الأطفال.

ويسعى العاملون على هذا الروبوت تعزيز عمل مربيات الأطفال في دور الحضانة أو روضات الأطفال من خلال توفير جهاز يساهم في تلقين الأطفال و تحسين عملية التعلم.

ويقول المهندس الميكانيكي فيليب أرايا الذي طور الروبوت إلى جانب خبراء آخرين:"لا تستجيب سيما باللفظ فقط ولكن من خلال تعبيرات الوجه والإيماءات الجسدية وهذا ما يعزز الجزء الكامل من التواصل".

وأضاف "هذا يولد الكثير من التعاطف وهو ما نستخدمه لتقديم التعليم والتدريس للأطفال الذين يستخدمون الروبوت".

ويتم استخدام هذا الروبوت في عدد من الؤسسات التعليمية في جنوب البلاد بعد نجاح التجربة في العاصمة التشيلية.

وتركز الشركة الناشئة المطورة للروبوت على نقل تجربتها إلى البلدان المجاورة مثل الأرجنتين والإكوادور والمكسيك.

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