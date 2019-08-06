شاهد: شرطة الحدود الأسترالية تصادر 200 كيلوغرام من المخدرات

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على موظف بإحدى شركات الخطوط الجوية بعد أن وجهت له تهمة تسهيل استيراد ما قيمته 105 ملايين دولار أمريكي من مادة الأمفيتامين. وتمكنت الشرطة في مطار سيدني من مصادرة أكثر من 200 كيلوغرام من هذه المادة.

وأشار مساعد المفوض بالنيابة ستيوارت سميث من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إلى أن عناصر من شرطة الحدود الأسترالية عثروا على المخدرات مخبأة في أكياس القمامة داخل آلة صناعية أثناء قيامهم بفحص حاوية من الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. واكتشفت الشرطة المخدرات عقب تلقيها لمعلومات من شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، تتعلق بحاوية شحن قادمة من الولايات المتحدة.

وأوضحت النيابة أن المشتبه به، مواطن أسترالي مقيم في سيدني ويبلغ من العمر 22 عاما، وقد تمّ اعتقاله بخدمة تفتيش الجمارك بشركة خطوط جوية، بعد صعوده على طائرة برحلة دولية إلى سنغافورة، في مطار ملبورن الدولي يوم الأحد. واعيد إلى سيدني حيث وجهت إليه تهمة توريد المخدرات المحظورة بكمية تجارية كبيرة.

للمزيد:

إندونيسيا تفرج عن مهربة هيروين استرالية بعد 13 عاما في السجن

شاهد: قيادته بتهور أرشدت الشرطة على مخدرات بقيمة 125 مليون يورو