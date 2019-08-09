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المملكة المتحدة

إصابة ثلاثة شرطيين بريطانيين في اشتباكات مع متظاهرين في إيرلندا الشمالية

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بقلم:  يورونيوز 
أعلام إيرلندا الشمالية والشين فين وتنظيم داعش على نصب خشبي في بلفاست قبيل احتفالات الثاني عشر من تموز. 11/تموز 2017
أعلام إيرلندا الشمالية والشين فين وتنظيم داعش على نصب خشبي في بلفاست قبيل احتفالات الثاني عشر من تموز. 11/تموز 2017 -
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رويترز
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اضطرت الشرطة البريطانية للانسحاب من نقطة مواجهة بينها وبين متظاهرين بشمال مدينة بلفاست في إيرلندا الشمالية بعد تعرض عناصرها لخطر هدد حياتهم.

وأصيب ثلاثة شرطيين إثر اندلاع اشتباكات في منطقة نيو لودج حيث أقام المتظاهرون نصباً من الخشب بهدف حرقه في ذكرى سجن بريطانيا لإيرلنديين اشتبه في ضلوعهم بأعمال عنف مسلح خلال ستينيات القرن الماضي من دون محاكمات.

وألقى المتظاهرون بالحجارة والقذائف الصغيرة على أفراد الشرطة ما أجبرهم على الانسحاب من المنطقة.

وقالت الشرطة إن المواجهات دبرها على الأرجح جمهوريون معارضون لبريطانيا في إيرلندا الشمالية.

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