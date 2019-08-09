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المملكة العربية السعودية

شاهد: حجاج يسافرون بالقطار السريع من المدينة إلى مكة لأول مرّة

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بقلم:  يوروينوز 
من داخل القطار السريع
من داخل القطار السريع -
حقوق النشر
أسوشييتد برس
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يستخدم قسم من الحجاج هذا العام للمرة الأولى قطار الحرمين السريع في داخل المملكة العربية السعودية، مسافرين من المدينة إلى مكة للمشاركة في الحج السنوي.

ومن المتوقع أن يزور المملكة نحو مليوني مسلم من أرجاء العالم هذه السنة للمشاركة في الحج الذي يدوم خمسة أيام. وتستغرق الرحلة بين المدينتين، في القطار السريع الذي صنعته شركة إسبانية، ثلاث ساعات، إذ يتقدم بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.

وعبر بعض الحجاج المسافرين للمرة الأولى على متن القطار عن سعادتهم لأنه يوفر عليهم قسطاً من مشقة السفر المتعب والطويل، كما عبّر بعضهم الآخر عن امتنانه لحكومة المملكة على المشروع.

محمد أمين، أحد الحجاج المصريين، الذين يسافرون إلى مكة على متن القطار تحدث لوكالة أسوشييتد برس قائلاً "كان السفر يتطلب خمس ساعات ونصف أو ست ساعات في الطائرة وذلك حسب التسهيلات لدخول مكة أيضاً".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأربعاء الفائت أن عدد الحجاج من خارج المملكة بلغ 1.83 مليون.

ويأتي الحج هذا العام في مرحلة تشهد توتراً سياسياً في منطقة الخليج، خصوصاً فيما يتعلق بالشأن الإيراني، وطائفياً أيضاً إذا ما نظرنا إلى ما تتعرض إليه الأقلية المسلمة في الصين.

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المصادر الإضافية • أسوشييتد برس