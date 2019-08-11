شاهد: لفتة جديدة من محمد صلاح تثلج صدور مشجعي ليفربول

أصر محمد صلاح على زيارة فتى من مشجعي ناديه ليفربول بمنزله للاطمئنان عليه بعدما أصيبت أنفه خلال الركض وراء سيارة النجم المصري خارج مقر تدريبات الفريق.

وانتظر لوي فولر (11 عاماً) بصحبة شقيقه خارج أسوار مجمع ميلوود أملاً في إلقاء التحية على صلاح أثناء خروجه عقب انتهاء تدريبات الفريق أمس السبت.

واصطدم فولر بأحد أعمدة الإنارة أثناء ركضه فما كان من الأخير سوى الالتفاف بسيارته والتوجه نحو منزل المراهق للاطمئنان عليه.

وبينما كانت عائلة فولر تستعد لنقله إلى المستشفى فوجئ الجميع بوقوف صلاح أمام المنزل ليحتضن المشجع المصاب وشقيقه.

وعبرت عائلة فولر عن تقديرها وشكرها للفتة صلاح فقال زوج والدة المشجع على تويتر إن "لوي يحبك كثيراً ولقد زال ألمه فور حضورك وعناقك له".

وأضاف واصفاً صلاح: "أنت حقاً انسان محترم".

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKingpic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

كذلك انهالت تغريدات الثناء على تصرف صلاح من مشجعي ليفربول.

Ahh bless him, I hope he's ok! What a brilliant thing for our Mo to do! — Esther Lois (@littlemiss_lane) August 10, 2019

What a kind and generous man our Mo is!! — Chairman LFC Houston (@ScouseRog) August 10, 2019

وافتتح صلاح حصيلته التهديفية بالموسم الجديد بتسجيله هدفاً خلال فوز فريقه على نادي نوريتش سيتي بنتيجة 4-1 في أولى مباريات الدوري الإنكليزي يوم الجمعة.

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