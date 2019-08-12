فيديو: مثول المشتبه به في الهجوم على المسجد في النرويج أمام المحكمة

مثل فيليب مانسهاوس، المشتبه به في إطلاق نار على مصلين في مسجد في النرويج يوم السبت الفائت، وفي قتل أخته غير الشقيقة في واقعة منفصلة، أمام محكمة، اليوم الإثنين وظهرت في وجهه جروح ورضوض.

وقالت محامية مانسهاوس إن موكلها، الذي ابتسم للمصورين كما نرى في الفيديو أعلاه، لا يعترف بأي من الجريمتين ولم يتحدث مع المحققين. ومن المتوقع أن تصدر محكمة قراراً في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما لعدة أسابيع.

كانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان مانسهاوس قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو. ولم يصب أحد في الهجوم.

وتشتبه السلطات في أن مانسهاوس قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم. كان أحد المصلين قد تغلب على الرجل ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله.

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