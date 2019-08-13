إيفانكا ترامب تهنئ المسلمين بعيد الأضحى .. والنتيجة "سخرية موجعة"

بعد أن توجهت بتقديم أحر التهاني للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموجة كبيرة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لقرارات وتوجهات الرئيس الأمريكي التي وصفها البعض معادية للإسلام والمسلمين.

عيد مبارك للمسلمين المتواجدين في جميع أنحاء العالم والذين يحتفلون بعيد الأضحى!

أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح! إيفانكا ترامب

تغريدة إيفانكا ترامب التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، لم تلاق استحسان المتابعين، بل انهالت عليها الشتائم من كل حدب وصوب. وعلق أحد مستخدمي الموقع بطريقة ساخرة، قائلا "من الإدارة الأمريكية التي منعت دخول المسلمين، أتمنى لكم الصحة والسعادة والفرح طالما أنتم في مكان آخر".

وقالت أخرى "لا تنس أن تخبريهم عن الحظر الإسلامي الذي يريده والدك".

هذا ولوحظت عشرات التعليقات التي نشرت صورة جمال خاشقجي، الصحفي السعودي الذي قتل بتاريخ الثاني من أكتوبر العام الماضي في قنصلية بلاده في اسطنبول، وعلقت إحدى المتابعات قائلة (مشيرة إلى خاشقجي) "اتذكر الإحتفالات مع العائلة".

وكان ترامب الأب، قد أصدر في العام 2017 قرارا يقضي بمنع المسافرين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة، من بين هذه الدول سوريا والعراق وليبيا واليمن.

قرار ترامب الذي وصفه "بالفحص المشدد" للمهاجرين واللاجئين في محاولة لمنع وقوع هجمات إرهابية، أثار غضب جماعات الحقوق المدنية والدينية ونشطاء وساسة ديمقراطيين.

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