تواصل الحرائق في جزر الكناري والسلطات تعلن إجلاء ثمانية آلاف شخص

قالت السلطات المحلية في جزر الكناري الإسبانية الاثنين إن عدد المنكوبين الذين تم إجلاؤهم بسبب حرائق الغابات في جزيرة غران كناريا وصل إلى نحو ثمانية آلاف شخص مع مواصلة فرق الإطفاء مكافحة النيران التي خرجت عن السيطرة. واندلع الحريق السبت قرب بلدة تيخيدا وبدأ نطاقه في الاتساع من عدة اتجاهات مدفوعا بمزيج من ارتفاع في درجات الحرارة ورياح قوية وانخفاض في الرطوبة. وحتى الآن أثّر الحريق على المناطق الجبلية وسط الجزيرة ولا يزال بعيدا عن المناطق الساحلية المزدحمة بالسياح.

وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ في المنطقة لرويترز إن الحريق خطر للغاية ولا يزال خارجا عن السيطرة.

Nuestro apoyo a todas las personas que están luchando sin descanso para extinguir el incendio de #GranCanaria y nuestra solidaridad con los vecinos afectados.#IFValleseco#IFGranCanaria#Tamadaba#FuerzaGranCanariapic.twitter.com/JkE3CesEXx — Policía Nacional (@policia) August 19, 2019

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وذكرت السلطات أن 16 طائرة وهليكوبتر وأكثر من 700 فرد من فرق الإطفاء يشاركون حاليا في جهود احتواء ألسنة اللهب التي وصل ارتفاعها إلى 50 مترا. وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 8400 فدان وتتقدم بسرعة صوب متنزه تامادابا الطبيعي في شمال غرب الجزيرة والذي يضم أقدم غابات الصنوبر على الجزيرة.

وقضى نحو 400 رجل إطفاء الليل وهم يكافحون النيران على أمل السيطرة عليها قبل أن تنتقل صوب مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان.