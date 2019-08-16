الشرطة البريطانية تحقق في جريمة قتل ضابط أثناء تصديه لعملية سطو

أعلنت شرطة تيمز فالي الجمعة مقتل ضابط شرطة يدعى أندرو هاربر الخميس بالقرب من الطريق السريع (أ 4) بين منطقتي ريدينغ ونيوبوري. وقال ضابط شرطة وادي التايمز كونستابل جون كامبل إن الضابط أندرو هاربر قُتل أثناء تصديه لعملية سطو في جنوب شرق إنكلترا حيث قام الجانون بجر هابر بواسطة سيارة.

وأضاف ذات المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 13 و30 للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل، فيما لا يزال التحقيق مفتوحا للكشف عن حيثيات هذه الجريمة. وقال كامبل خلال مؤتمر صحفي "نشعر جميعا بالصدمة والحزن لوفاة زميلنا".

من جهته وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هذه الحادثة بـ "الجريمة الشنعاء والوحشية". أما زعيم حزب العمل المعارض جيريمي كوربين فقد أشار إلى أن وفاة الضابط تعكس زيادة في جرائم العنف في بريطانيا.

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أندور هاربر إنضم إلى صفوف الشرطة في العام 2010 وتمت ترقيته إلى رتبة ضابط في العام 2011.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وعد رئيس الوزراء البريطاني برفع عدد الأماكن في السجون بـ 10 آلاف مكان إضافي، الإضافة إلى زيادة عدد ضباط الشرطة بـ 20 ألف ضابطاإضافيًا مع مراجعة عاجلة لأحكام المجرمين.