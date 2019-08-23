هواوي تقول إنها "مستعدة تماما" للعمل في ظل قيود تجارية أمريكية

قالت هواوي تكنولوجيز اليوم الجمعة 23 أغسطس/آب، إنها "مستعدة تماما" للعيش والعمل في ظل قيود تجارية أمريكية، وإن أنشطتها لم تتأثر بقرار واشنطن الصادر هذا الأسبوع بتمديد مهلة تسمح لها بشراء إمدادات من شركات أمريكية.

وأدلى إريك شو نائب رئيس مجلس إدارة هواوي بتلك التصريحات في مؤتمر صحفي للإعلان عن رقائق جديدة للذكاء الصناعي في مقر الشركة في شنتشن.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستمدد مهلة تسمح لشركة هواوي بشراء مكونات من شركات أمريكية لتخدم عملاءها الحاليين، لكن الوزارة أقدمت أيضا على إضافة أكثر من 40 وحدة تابعة للشركة الصينية إلى قائمتها السوداء الاقتصادية.

وأعلن التمديد ويلبور روس وزير التجارة، وذلك على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أشار يوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة لن تمنح مثل هذه المهلة.

ولفت روس إلى أن التمديد يهدف إلى مساعدة العملاء الأمريكيين الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.

وقالت هواوي إن التمديد المؤقت "لا يغير حقيقة أن هواوي عوملت بغير الحق، القرار الذي صدر اليوم لن يكون له أثر كبير على عمل هواوي أيا كان الأمر".

وارتفعت قيمة أسهم الشركات الأمريكية التي تورد الرقائق لهواوي بعد إعلان المهلة.

ويأتي التمديد الذي سيستمر حتى 19 نوفمبر /تشرين الثاني ليجدد اتفاقا يتيح لهواوي أن تكون قادرة على الاحتفاظ بشبكات الاتصالات الحالية وتوفير تحديثات لبرامج هواتف هواوي المحمولة.

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