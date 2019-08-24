النبيذ الفرنسي في مرمى العقوبات الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة، وهدد من جديد بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض قبل توجهه لحضور قمة مجموعة السبع بفرنسا، إنه ليس "معجبا كبيرا" بشركات التكنولوجيا ولكن" تلك شركات أمريكية كبيرة، وبصراحة لا أريد أن تقوم فرنسا بفرض ضريبة على شركاتنا".

وأضاف ترامب "وإذا فعلوا ذلك، سأفرض ضريبة على نبيذهم بشكل لم يروه مطلقا من قبل".

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وندد الرئيس الأميركي أواخر تموز/يوليو بـ"غباء" نظيره الفرنسي في ما يتعلق بالضرائب على شركات التكنولوجية العملاقة التي صوت عليها البرلمان الفرنسي مطلع تموز/يوليو.

وتعرف هذه الرسوم باسم "ضريبة غافا" اختصاراً لأسماء شركات غوغل وآبل وفيسبوك وأمازون. وتنص على فرض ضرائب على تلك الشركات نسبتها 3 بالمئة من رقم الاعمال (المبيعات) التي تحققها تلك الشركات في فرنسا، وليس على أساس الربح المعلن في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ذات الضريبة المنخفضة مثل إيرلندا.

وتطال الضريبة الجديدة خصوصاً الإعلانات الموجهة عبر الإنترنت وبيع البيانات لأهداف دعائية.

ويعتزم الرئيس الأميركي، المرشح لولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عقد لقاءات ثنائية مع قادة دول مجموعة السبع، بدءا بماكرون الذي يختلف معه حول عدة نقاط، من بينها إيران والمناخ والضرائب على الشركات الرقمية العملاقة.

ويحظى اللقاء بين ترامب المؤيد لبريكست بدون اتفاق مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كذلك باهتمام بالغ.

وقبل ساعات من مغادرته الولايات المتحدة، زاد ترامب حدة الحرب التجارية بين بلاده والصين بسلسلة تغريدات عدائية.

وأعلنت بكين الجمعة فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة، ورد الرئيس الأميركي بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على ما قيمته 550 مليار دولار من السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة تفرض بحلول نهاية العام.

وقال ترامب قبل مغادرته إلى بوردو "اقتصادنا بصحة ممتازة"، مضيفاً "نخوض جدالاً صغيراً مع الصين وسوف نفوز به".

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