ترامب يتساءل: من العدو الأكبر.. محافظ البنك المركزي الأمريكي أم رئيس الصين؟

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردا غاضبا يوم الجمعة بعد أن تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عن الحرب التجارية مع الصين والمخاطر الاقتصادية على الولايات المتحدة.

وتساءل ترامب عما إذا كان الشخص الذي عينه لرئاسة البنك المركزي هو "عدو" أكبر من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب على تويتر "كالمعتاد، مجلس الاحتياطي الاتحادي لم يفعل شيئا! ... سؤالي هو، من هو عدونا الأكبر، جاي باول أم الرئيس شي؟"

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

إغلاق العمليات الامريكية في الصين

وقال ترامب إنه يأمر الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين وأن تصنًع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، وذلك بينما تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ولا يمكن لترامب أن يجبر الشركات الأمريكية على أن تتخلى عن الصين ولم يقدم أي تفاصيل بشأن كيف سيمضي قدما في تنفيذ مثل هذا الأمر، رغم أنه قال إنه سيرد في وقت لاحق يوم الجمعة على رسوم جمركية على منتجات أمريكية أعلنتها الصين.

وقال ترامب على تويتر "بموجب هذا فإن شركاتنا الأمريكية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف قائلا "نحن لا نحتاج الصين، وبصراحة فإننا بدونهم سنكون أفضل حالا بكثير".

....better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

إقرأ أيضاً:

هواوي تقول إنها "مستعدة تماما" للعمل في ظل قيود تجارية أمريكية

روسيا والصين تطلبان انعقاد مجلس الأمن على ضوء تجربة "كروز" الأمريكية

مقتل إسرائيلية وإصابة إثنين في هجوم قرب مستوطنة بالضفة الغربية