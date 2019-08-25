الأوكرانية بلوديد تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة طوكيو العالمية للجودو

استلم اليوم اتحاد الجودو الياباني رقم غينيس العالمي لأطول سلسلة من الملصقات بطوكيو باليابان.

في اليوم الأول من منافسات الجودو بطوكيو، تميزت داريا بيلوديد في نزالها مما جعلها امرأة اليوم في البطولة وكان من الصعب التغلب عليها.

وتغلبت البطلة العالمية للجودو البالغة من العمر ثمانية عشر عاماً، الأوكرانية بيلوديد، على منافستها اليابانية توناكي فونا، وحققت الميدالية الذهبية بفضل حركة "وازاري" في نزال لم يكن سهل، ليكون بذلك الانتصار حليفها، وتتوج بلقبها العالمي الثاني.

وتولت الأميرة توموهيتو من ميكاسا تقليد داريا بيلوديد الميدالية الذهبية على منصة التتويج.

ماذا قالت داريا عن فوزها؟

" هذه السنة كان الأمر صعباً حقاً أولا لأن البطولة كانت في طوكيو باليابان لقد شعرت بضغط كبير بسبب المشجعيين اليابانيين و ثانياً لأن توناكي كانت تستعد طوال السنة وهي حقا قوية. كان الأمر صعباً جداً هذه المرة لكنني سعيدة بنجاحي".

وفي نزال الرجال، في فئة 60 كيلوغراماً، بدا الجورجي لوخيمي شغفمياني مهيمناً على المنافسة ضد خصمه الأوزبكستاني شرف الدين لطفي لايف مما جعله رجل اليوم في البطولة .

تولى لوخيمي الصدارة بعد تسجيله لـ"أوشي ماتا" ثم لـ"جوشي أوكي"، لايبون، وبذلك كان له أول لقب عالمي.

رئيس لجنة تنسيق بطولة طوكيو 2020 السيد جون كواتس كان حاضراً لتقليد الميداليات لفئة 60 كيلوغراماً.

لوخيمي تحدث عن انتصاره قائلا:

" إنها لحظة مميزة في مساري الرياضي وفي حياتي. كان حلم حياتي الحصول على الميدالية في طوكيو باليابان، لذلك عند استعدادي للبطولة كنت أفكر أن كل الميداليات مناسبة بالنسبة لي والآن حلمي تحقق وأصبحت بطلاً عالمياً".

كما فاز يلدوس سمتوف من كازاخستان بالميدالية البرونزية في فئة 60 كيلوغراماً.

أما الميدالية البرونزية الثانية فكانت من نصيب الياباني ناجاياما ريوجو الذي انتصر على منافسه بطل العالم السابق تاكاتو نوهيسا.

و في فئة 48 كيلوغراما منح معدن البرونز للمنغولي ارن تستساج منخبات.

حركة اليوم كانت لدستيريا كرسنيكي من كوسوفو التي خطفت الأضواء بأدائها على البساط بفضل حركة اوشي ماتا في فئة 48 كيلوغراماً في المباراة الثانية للميدالية البرونزية وفوزها بذلك بأول ميدالية عالمية لها.

للمزيد على يورونويز: