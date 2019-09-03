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ألمانيا

من سيستضيف كأس العالم للسيدات 2023؟

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بقلم:  Reem Abd Ulhamid Bonvoisin  مع ا.ف.ب
نهائي كأس العالم للسيدات - الولايات المتحدة - هولندا من أرشيف رويترز
نهائي كأس العالم للسيدات - الولايات المتحدة - هولندا من أرشيف رويترز
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن ثمانية بلدان تتنافس للفوز باستضافة كأس العالم للسيدات 2023، والذي سيقام للمرة الأولى بمشاركة 32 منتخبا.

انسحبت كل من بلجيكا وبوليفيا من السباق، على أن يعلن اسم البلد الفائز بالاستضافة من قبل الفيفا في أيار/مايو المقبل.

وكان مجلس الفيفا قد قرر في تموز/يوليو الفائت رفع عدد المنتخبات المشاركة من 24 الى 32، بعد النجاح الذي حظي به مونديال فرنسا 2019، وذلك بهدف "تعزيز تطور كرة القدم النسائية".

لكن هذا القرار لقي انتقادات بعدما أظهر المونديال الأخير الذي فازت الولايات المتحدة بلقبه للمرة الرابعة في تاريخها، تفاوتًا كبيرًا في المستويات بين المنتخبات لاسيما خلال دور المجموعات.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في آب/أغسطس الماضي أن عشرة بلدان أبدت اهتمامها باستضافة البطولة على أراضيها. ولكن بعد انسحاب بلجيكا وبوليفيا، بقيت ثمانية في المنافسة هي جنوب إفريقيا، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، اليابان، نيوزيلندا وكوريا الجنوبية، علما بأن الأخيرة أشارت الى امكان استضافة البطولة بالتشارك مع كوريا الشمالية.

ومنح فيفا الاتحادات الوطنية لغاية الثاني من أيلول/سبتمبر الحالي لتأكيد رغبتها باستضافة الحدث الكروي، ولديها حتى 13 كانون الأول/ديسمبر المقبل لتقديم ملفات الترشيح التي سيدرسها الاتحاد في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، قبل إعلان اسم البلد المضيف في أيار/مايو 2020.

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