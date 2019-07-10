فيديو: موكب مهيب احتفالاً بالفوز الأمريكي بكأس العالم للكرة النسائية

اصطف عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بجانب لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم النسائية للاحتفال بفوزهن بلقب كأس العالم التي اختتمت يوم الأحد الماضي في فرنسا.

ومر الموكب الكبير للاعبات بأبرز شوارع المدينة أمام أعين الآلاف من الجماهير الذين حضروا للاحتفال بصحبة اللاعبات.

واكتسب الفوز الأمريكي طابعاً خاصاً بعد مطالبات اللاعبات بالتساوي في الأجور مع أقرانهن من اللاعبين الرجال.

كذلك شهدت بطولة هذا العام متابعة عالمية كبيرة سلطت الضوء على تناقص الهوة بين كرة القدم النسائية ونظيرتها للرجال من حيث الاهتمام الدولي والمستوى الفني.

إقرأ أيضاً:

غرامات بالجملة بحق بعض اللاعبين في بطولة ويمبلدون للتنس من بينهم سيرينا ويليامز

سان جيرمان يعلن إجراءً ضد نيمار بعد غيابه عن التدريبات

فوز البرازيل بلقب كوبا أمريكا للمرة التاسعة