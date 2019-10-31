لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

إسبانيا

شاهد: أطباق رومانية مستوحاة من وصفات عمرها 2000 عام

 محادثة
بقلم:  يورونيوز 
فريق من الطهاة يصنع أطباقا رومانية من وصفات عمرها 2000 عام
فريق من الطهاة يصنع أطباقا رومانية من وصفات عمرها 2000 عام
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

شارك مجموعة من الطهاة المحترفون في إقامة مأدبة طعام خاصة جدا أقيمت في موقع أثري في إسبانيا.

الأطباق التي وضعوها على المائدة ليست عادية ولا معاصرة، بل على العكس تم تحضيرها بالاعتماد على وصفات تعود إلى 2000 عام مضت. حضرها الطهاة الرومان في المنطقة مستعملين لحوم ومنتجات كانت متوفرة حولهم آنذاك، وساعدهم على هذا مجموعة من المختصين بالتاريخ والآثار.

الطبق الرئيسي كان حساء لحم الحمل المطبوخ بخل السمك "أوكسيغارم" ومحشي بلحم الغزال ولحم الخنزير البري. وإلى جانب الطبق صنع الطهاة خبزا من قمح الحجل، وهو قمح أحادي البذرة كان يزرع في المنطقة. بالإضافة إلى الأعشاب التي شاع استخدامها في المطبخ الروماني.

للمزيد على يورونيوز: